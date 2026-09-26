Barcelona finalitza les obres de renovació de la gespa dels camps de la Teixonera i la Foixarda

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les obres de renovació i millora de les instal·lacions i la gespa del camp de futbol 11 de la Teixonera, situat al districte d'Horta-Guinardó, i del camp de rugbi de la Foixarda, a Sants-Montjuïc, amb una inversió total d'1,75 milions d'euros.
Es tracta de dues obres destacades del pla de xoc per a la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives de la ciutat acordat amb ERC, amb una inversió total de 10 milions d'euros, informa el consistori en un comunicat aquest dissabte.
Al camp de la Teixonera s'ha substituït la gespa artificial del camp de futbol per un nou amb base elàstica i emplenat amb sorra sílice, seguint les especificacions tècniques.
A més, s'ha realitzat el marcatge dels camps de futbol 11 i 7 segons la normativa Fifa, la substitució de porteries i xarxes de protecció i la formació d'un nou canal de desguàs, actuant en una superfície total de 5.680 metres quadrats amb un pressupost de 650.000 euros.
Respecte al camp de la Foixarda, les obres (amb una inversió de prop d'1,1 milions) han suposat l'ampliació de les dimensions del terreny de joc, la substitució de la gespa artificial per una d'última generació amb farciment orgànic i la millora del sistema de reg existent.
S'ha actuat sobre una superfície de 9.920 metres quadrats i també s'han modificat elements dels laterals del camp, com la barana, les portes i el passadís de vestuaris, a més de la substitució de porteries.