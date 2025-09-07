Barcelona finalitza les obres de pacificació de l'entorn de l'escola Amor de Dios

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les obres de pacificació de l'entorn de l'escola Amor de Dios, al Turó de la Peira, a l'encreuament entre els carrers de Travau i Canfranc.
Aquesta obra, impulsada pel Pla de Barris, ha servit per crear espais d'estada i de passeig amb la incorporació de jocs infantils en aquesta escola del districte de Nou Barris, informa el consistori en un comunicat aquest diumenge.
Aquesta actuació, que es completarà a la tardor amb la plantació d'arbres i vegetació, va començar al febrer amb una inversió pròxima als 900.000 euros i servirà per millorar l'oferta lúdica existent prop del centre educatiu i millorar l'accessibilitat i connexió urbana amb l'entorn.
Així, s'ha ampliat la vorera del carrer Travau, millorant l'accessibilitat i seguretat del vial i s'ha habilitat una plataforma única a la cantonada de Travau i Canfranc, generant una plataforma per accedir a l'escola que ha creat una nova plaça per donar resposta a les necessitats de les famílies en els moments d'entrada i sortida del col·legi.
També s'ha incorporat mobiliari urbà per al descans, buscant garantir l'accessibilitat per a nens amb diversitat funcional i, en l'accés nord de l'escola, s'ha creat un espai més pla i ampli de plaça, amb bancs enfocats a la porta d'accés i amb una nova zona de joc infantil.
XAVIER MARCÉ
El regidor de Nou Barris, Xavier Marcé, ha assegurat que les actuacions "responen a una prioritat clara del districte: pacificar entorns escolars i guanyar espais públics de qualitat".
El Pla de Barris també va començar al febrer les obres de millora de la connexió urbana al carrer de Rosario Pi, que continuen en marxa i s'espera que acabin cap a finals d'any.