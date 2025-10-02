Barcelona farà un ple extraordinari aquest divendres per la Flotilla i suspèn els plens de districte

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Barcelona ha acordat convocar un ple extraordinari aquest divendres a les 9.30 hores en suport a la Global Sumud Flotilla, interceptada dimecres per Israel, i suspendre els plens de districte.
En el ple es llegirà una declaració institucional, que ha rebut el suport del govern municipal (PSC), Junts, BComú i ERC, i posteriorment es farà una fotografia amb la representació dels grups que han donat suport a la sessió, han explicat fonts municipals a Europa Press.
La iniciativa ha estat proposada per BComú i ERC, que han lamentat que aquest dijous l'alcalde, Jaume Collboni, hagi decidit fer una declaració institucional sense comptar amb les opinions dels grups municipals, crítiques a les quals també s'ha afegit Junts.