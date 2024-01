Barcelona farà "més esforços" si ho demana la Generalitat per garantir l'F1 a Montmeló

MADRID, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dimecres que l'Ajuntament farà "més esforços" si ho demana la Generalitat per garantir la Fórmula 1 a Montmeló, després de l'anunci aquest dimarts que el Gran Premi es farà a Madrid el 2026.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes després de la inauguració de l'estand Destinació Barcelona en la Fira Internacional del Turisme, Fitur 2024, que se celebra des d'aquest 24 de gener fins diumenge vinent 28 de gener a Ifema Madrid.

Preguntat per la predisposició de l'Ajuntament d'incrementar l'aportació econòmica actual, Collboni ha respost que "això ho haurà de decidir qui està negociant" (la Generalitat), i s'ha compromès a renovar la candidatura.

"MILLOR TURISME, NO MÉS TURISME"

Sobre el model turístic de Barcelona, Collboni ha defensat que la seva proposta és que "vingui el millor turisme, no més turisme", i ha reivindicat l'impost turístic com una de les millors idees que ha tingut la ciutat, ha dit.

"Volem turisme, però no volem massificació. Volem qualitat, no volem quantitat", ha insistit l'alcalde, que ha explicat que no es faran més hotels a les zones tensionades i ha reiterat la voluntat de regular els pisos turístics.