Barcelona fa un "pas endavant" per regenerar Trinitat Vella amb una taula veïnal i una oficina

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el Compromís per la Trinitat Vella, una nova estratègia de coordinació amb l'objectiu de fer un "pas endavant" en les futures actuacions de rehabilitació que es duran a terme al barri, que inclou una taula veïnal i una oficina tècnica.
En la presentació aquest dimarts, la regidora de Sant Andreu, Marta Villanueva, ha assegurat que la regeneració de la Trinitat Vella és un assumpte "prioritari i urgent" per al consistori, que permetrà garantir la seguretat, la qualitat de vida i la dignitat de molts dels seus veïns i veïnes.
L'objectiu de la taula, formada per la mateixa Villanueva, membres de tots els grups municipals, 4 representants dels veïns i els tècnics i gerents implicats, és fer un seguiment de les reformes que s'activin i ajustar-les a les necessitats del barri, i es reunirà 3 vegades a l'any.
A més de la taula, també es crearà una oficina tècnica per resoldre les incidències operatives que puguin sorgir a temps real, a més de proveir de criteris tècnics la taula perquè pugui prendre decisions estratègiques amb fonament.
Durant el procés de regeneració urbana de la Trinitat Vella el consistori té previst actuar sobre 75 finques, que suposen un total de 432 habitatges i 29 locals.