Barcelona expropia una finca de prop de 2.000 m2 per destinar-la a usos públics

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha donat el vistiplau a l'expropiació d'una finca de prop de 2.000 m2 al carrer del Torrent del Remei 24-26, al barri del Coll, al districte de Gràcia, per destinar-la a usos públics.
Aquesta parcel·la està qualificada com a zona verda, d'equipaments i habitatge públic des de 2009 i es preveu la remodelació i millora de l'àmbit del Portell, informa el consistori en un comunicat aquest dissabte.
Malgrat que el projecte de reforma encara no està definit la transformació haurà de servir pàra connectar millor els carrers del Torrent del Remei i de Pau Ferran amb una zona verda i es crearà habitatge protegit i un nou equipament públic per al barri.
La regidora del districte de Gràcia i tinent d'alcalde, Laia Bonet, considera que aquesta decisió suposa "un punt de partida per millorar, en un futur, els desplaçaments a peu al barri del Coll i, alhora, contribuir a la creació d'habitatge social".
El cost de l'operació s'estima en un import superior als 2,4 milions d'euros i l'Ajuntament ja ha arribat a un acord pel preu d'expropiació amb dues dels tres propietaris i pot prendre possessió de la finca mentre es fixa l'import amb el tercer propietari.
Aquest projecte és paral·lel a la millora dels carrers del Torrent del Remei i de la Farigola, que començaran en les properes setmanes, amb un pressupost de dos milions d'euros per millorar els recorreguts per a vianants al barri, ampliant voreres, plantant vegetació i soterrant les línies d'electricitat.