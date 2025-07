Barcelona expropia una finca del Poble-sec per 9,45 milions per fer-la servir com a equipament cultural

BARCELONA 19 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha formalitzat l'acord per expropiar per 9,45 milions d'euros la finca 7-29 del carrer Blesa, a Poble-sec, per convertir-la en un equipament cultural públic i multifuncional, informa el consistori en un comunicat.

L'expropiació d'aquest edifici, amb un sòl edificable de fins a 9.000 metres quadrats, permetrà situar en el nou equipament, entre d'altres, una biblioteca, un centre de cultura popular per a diferents associacions i la seu dels castellers.

L'edifici passarà a ser municipal abans de l'estiu del 2026, segons el calendari acordat en la signatura del procediment d'expropiació forçosa per mutu acord amb la propietat.

La nau s'adquireix amb els 6,6 milions d'euros de fons privats derivats de la requalificació de l'àmbit de les Tres Xemeneies i que s'havien de destinar a equipaments nous i habitatge assequible per al barri, mentre que els tres milions més sortiran dels comptes municipals.

La finca, que data del 1936, i actualment té construïts més de 4.230 metres quadrats, té diverses peces edificades i, actualment, acull activitats diverses de logística, d'oficines i es troba el local d'assaig dels Castellers del Poble-sec.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb entitats del barri com els castellers, la coordinadora de cultura popular, l'Associació de Veïns i la coordinadora d'entitats, entre d'altres, per anunciar l'acord.