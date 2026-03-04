Barcelona executa un 96,4% dels pressupostos del 2025 i inverteix 654 milions a la ciutat

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls, ha xifrat en un 96,4% l'execució dels pressupostos del 2025, un 3,4% més que l'any anterior amb una despesa de 3.648 milions d'euros, i en 653 milions la inversió realitzada a la ciutat.
Ho ha anunciat en una roda de premsa aquest dimecres, acompanyat de la gerent municipal, Laia Claverol, en què ha recordat que els comptes de l'any passat van ser prorrogats i ha afirmat que el govern municipal fa un "balanç positiu" tant dels resultats com de la gestió.
"Invertim més que mai, executem més que mai, hem reduït en aquests moments l'endeutament de la casa amb un pressupost de 3.923 milions d'execució i paguem complint els criteris", ha assegurat Valls.