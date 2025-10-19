Barcelona executa el 88% de l'import dels projectes finançats amb fons Next Generation

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha executat el 88% de l'import dels projectes finançats amb fons Next Generation de la Unió Europea (UE).
L'import total és de 425.388.598 euros, dels quals s'han executat 374.334.380, i es preveu tenir llests el 100% dels projectes abans de juny de 2026, informa el consistori en un comunicat aquest diumenge.
El finançament que ha rebut Barcelona és de 211.746.529 euros, que s'han destinat a 143 actuacions de transformació i, a més, se sumen 111.513.547,33 euros que ha rebut el Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a actuacions de rehabilitació i regeneració urbana.
La gerent municipal Laia Claverol ha dit que "aquesta és una quantitat molt gran que ha ampliat la capacitat d'inversió de l'Ajuntament".
"Estem satisfets que hagin arribat els recursos i que l'Ajuntament hagi estat capaç, amb aquest molt bon nivell d'execució, de fer que d'aquí al mes de juny tinguem acabats tots aquests projectes de ciutat", ha destacat.