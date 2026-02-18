Barcelona estudiarà si és viable crear un núvol i un servei de correu electrònic municipals

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
La comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres estudiar la viabilitat de crear un núvol i un servei de correu electrònic municipals, proposta liderada per BComú que ha comptat amb el suport de Junts, PSC i ERC, i els vots en contra de PP i Vox.
El portaveu dels Comuns, Marc Serra, ha destacat la importància d'obrir aquest debat en un context en què la "dependència de grans tecnològiques ha acabat amb un mercat tecnològic cada cop més concentrat, que acaba funcionant com un oligopoli".
D'aquesta manera, la proposta planteja esbrinar el cost de crear un servei municipal de correu electrònic i d'un núvol públic, elaborar un informe anual exhaustiu sobre el "grau de dependència" de la ciutat entorn el programari privat i intensificar l'activitat internacional del consistori en aquest àmbit.
El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha assegurat que el govern municipal comparteix plenament el diagnòstic de fons, ja que la "transformació digital no és tan sols un procés neutral" i el paper de l'administració és vetllar per l'interès general.
Sobre els punts que inclou la proposició, ha defensat treballar al costat de la Generalitat i la Unió Europea per a la creació d'un núvol i un servei de correu electrònic públics, i ha reivindicat que la capital catalana "ja exerceix un rol de lideratge" a nivell internacional pel que fa a la sobirania digital.