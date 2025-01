Barcelona estudiarà la continuïtat de la llibreria Sant Jordi del Gòtic

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona estudiarà la continuïtat de la llibreria Sant Jordi, al barri Gòtic del districte de Ciutat Vella, després de la mort del seu amo, a banda de la protecció de les llibreries de proximitat i emblemàtiques de la ciutat.

La proposició, presentada per BComú en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports celebrada aquest dimarts al consistori, ha estat aprovada amb els vots a favor del PSC, Junts, ERC i el PP, i amb el vot en contra de Vox.

El regidor dels Comuns Jordi Rabassa ha demanat que l'Ajuntament segueixi "el llegat" del difunt llibreter Josep Morales i que sigui un símbol del que la corporació municipal ha de fer quan un local emblemàtic com aquest està en perill.

GRUPS

Per la seva banda, el PSC ha reconegut les limitacions jurídiques i tècniques de la proposta, si bé ha assegurat que el govern municipal està estudiant les condicions de les llibreries de proximitat barcelonines, i Junts s'ha posicionat "a favor de tot el que sigui treballar en la subsistència del comerç de proximitat".

ERC ha destacat el "degoteig" de comerços a causa de la pressió immobiliària i el paper fonamental de les llibreries, el PP ha demanat que el consistori hi intervingui fent prevaler les mateixes condicions per a tots els negocis i Vox ha acceptat que es protegeixin els negocis emblemàtics però no troba seriós que l'Ajuntament es converteixi en un llibreter, textualment.