Barcelona estrenarà un Espai Familiar de Criança Municipal a la Barceloneta

BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El districte barceloní de Ciutat Vella obrirà el 29 de gener a la Barceloneta un Espai Familiar de Criança Municipal (EFCM), que són espais de trobada i joc per als nens per promoure suports públics i professionals a la criança.

La ciutat aconsegueix així 27 espais oberts a tots els districtes, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

La inscripció per al nou EFCM s'obrirà des d'aquest dilluns fins divendres 19 de gener: té capacitat per 66 nens de 0-3 anys (preferiblement no escolaritzats) i les seves famílies.

Està al carrer Andrea Dòria 25-31, té 88 metres quadrats de superfície útil, a més de 126 d'espais d'ús compartit amb el casal infantil.

És el primer d'aquests equipaments a la Barceloneta i el tercer a Ciutat Vella, que ja en tenia dos al Raval: l'EFCM Cadí i l'EFCM Aurora.