Barcelona estrena una unitat de Guàrdia Urbana adscrita a la Fiscalia contra la multirreincidència

BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha engegat una nova unitat adscrita funcionalment a la Fiscalia Provincial amb l'objectiu de reforçar la resposta penal enfront de la multirreincidència, convertint-se així en la primera policia local de l'Estat a utilitzar aquest model, informa l'organització en un comunicat aquest dissabte.
El nou equip operatiu, format per cinc agents i un comandament seleccionats mitjançant un procés intern per les seves competències tècniques, treballa des de les dependències de la Fiscalia en la Ciutat de la Justícia per "facilitar una comunicació immediata amb els fiscals de guàrdia".
Aquesta presència continuada en el mateix espai junt amb la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil pretén agilitar el traspàs d'informació en el seguiment de persones reincidents, amb l'objectiu que el Ministeri Públic pugui transformar procediments de furts en diligències prèvies.
A més, la iniciativa també pretén actuar com un enllaç tècnic amb altres departaments municipals per evitar duplicitats, amb l'objectiu de garantir "un enfocament orientat a la protecció de les víctimes vulnerables".
El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i la fiscal cap provincial, Neus Pujal, han visitat recentment aquesta unitat, la qual compta amb una comissió conjunta encarregada d'analitzar els resultats per assegurar sempre "una adaptació permanent a les necessitats reals del territori".