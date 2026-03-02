Barcelona estrena un nou Punt Verd "modular i autosuficient" al barri del Poblenou

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha engegat el nou model de Punt Verd "modular i autosuficient" a la plaça Julio González del barri del Poblenou per reforçar la sostenibilitat, innovació i el desenvolupament d'un model d'economia circular.
El nou sistema neix com una proposta "innovadora que aposta per equipaments modulars i autosuficients pensats per integrar-se de manera natural a la trama urbana i facilitar la gestió quotidiana dels residus", informa el consistori en un comunicat aquest dilluns.
Ha assenyalat que el punt del Poblenou és pioner a la ciutat, ja que combina contenidors reutilitzats amb una 'pell verda' exterior que "suavitza la presència i el converteix en un espai permeable i integrat en l'entorn".
Ha afegit que el seu disseny es basa en 3 mòduls funcionals que permeten un muntatge "ràpid, flexible i amb un impacte ambiental mínim", i que s'adapta a les dimensions de la plaça i actua com un referent de la nova estratègia municipal de sostenibilitat.
Amb tot, la inversió per al nou punt ha estat de 448.492 euros i s'ha construït íntegrament amb elements reciclats i amb criteris de baixa petjada ecològica.