Barcelona estén la prohibició de les rutes etíliques a tota la ciutat i les 24 hores del dia

Valls celebra una "reducció substancial" d'infraccions a Ciutat Vella i l'Eixample

BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat a tota la ciutat la prohibició de promoure, organitzar i realitzar rutes de consum d'alcohol en locals i durant les 24 hores del dia, unes activitats únicament restringides fins ara als districtes de Ciutat Vella i l'Eixample.

Amb aquest decret, signat per l'alcalde Jaume Collboni i que tindrà una vigència de 4 anys, es busca "garantir la convivència ciutadana, el descans veïnal i la salut pública", ha informat el consistori aquest dimecres en un comunicat.

Aquest tipus d'activitats estaven restringides només als districtes de Ciutat Vella --des del 2012-- i de l'Eixample --des de l'1 de juny d'aquest any-- i els decrets n'establien la prohibició durant l'horari nocturn, de 19 a 7 hores.

L'Ajuntament afirma haver detectat que aquesta activitat es produeix al llarg de l'any i que podria produir-se a qualsevol hora del dia, raó per la qual el nou decret estableix que la prohibició no sigui estacional, sinó permanent, i les 24 hores.

Així mateix, ha recordat que el 2012 la Guàrdia Urbana va imposar a Ciutat Vella --on es va originar el fenomen, relacionat amb la presència de turistes-- un total de 58 denúncies relacionades amb l'organització de rutes entre locals, inclosa la distribució de la seva publicitat, mentre que l'any passat van ser tan sols 3.

VALLS

En declaracions als mitjans aquest dimecres, el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, que actualment exerceix com a alcalde accidental, ha reivindicat la determinació del govern local a l'hora de combatre una pràctica com aquesta.

"Diferents portals anuncien aquesta activitat com una experiència pròpia de la ciutat, però a la ciutat no li interessa", ha assenyalat l'edil, que ha celebrat l'efecte positiu de la norma des que l'executiu va prendre cartes en l'assumpte.

D'aquesta manera, i malgrat no oferir dades exactes, ha assegurat que en el darrer any s'ha detectat una "reducció substancial" de 'rutes etíliques' a les zones on ja s'aplicava la norma, tant per part de la GUB com pels veïns de la ciutat, que han traslladat menys queixes.

Per la seva banda, l'inspector Francesc Sanchís ha relatat el procediment que duu a terme la policia barcelonina per atallar aquest tipus de delictes: en primer lloc, es detecten tant a través de xarxes socials com d'avisos veïnals, i a continuació s'activen diversos dispositius de paisà per localitzar als grups.

Una vegada trobats, s'aixequen expedients als locals participants i se sanciona a l'organització, amb multes que en ambós casos arriben fins als 900 euros.