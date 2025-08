Barcelona estén la prohibició de les rutes etíliques a tota la ciutat i les 24 hores del dia

BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat la prohibició de promoure, organitzar o executar rutes d'alcohol en locals de tota la ciutat i durant les 24 hores del dia, unes activitats únicament restringides fins ara en els districtes de Ciutat Vella i l'Eixample.

Amb aquest decret, signat per l'alcalde Jaume Collboni i que tindrà una vigència de 4 anys a comptar des de la seva entrada en vigor, es busca "garantir la convivència ciutadana, el descans veïnal i la salut pública", ha informat el consistori aquest dimecres en un comunicat.

Aquest tipus d'activitats estaven restringides només en els districtes de Ciutat Vella --des del 2012-- i de l'Eixample --des de l'1 de juny d'aquest any-- i els decrets establien la prohibició durant l'horari nocturn, de 19 hores a 7 hores.

"Atès que s'ha detectat que aquesta activitat es produeix al llarg de l'any, i es podria produir a qualsevol hora del dia, el nou decret estableix que la prohibició no sigui estacional, sinó permanent, i les 24 hores", i han apuntat que s'obre un període de 20 dies d'informació pública per presentar al·legacions.

El consistori recorda que el 2012 la Guàrdia Urbana va imposar a Ciutat Vella --on es va originar el fenomen encoratjat per la presència de turistes-- un total de 58 denúncies relacionades amb l'organització de rutes entre locals, inclosa la distribució de la seva publicitat, i el passat any en el mateix districte van ser tres.