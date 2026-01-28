Barcelona espera ser proclamada Capital Europea del Comerç de Proximitat aquest dimecres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
Barcelona participa aquest dimecres en la jornada final del programa per seleccionar la Capital Europea del Comerç de Proximitat a Brussel·les, on competirà per aquest títol contra les altres dues finalistes: Utrecht (Països Baixos) i Saragossa.
A partir de les 14.00, la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, que encapçala la delegació barcelonina a la capital belga, presentarà la candidatura i, posteriorment, a les 19.00, se celebrarà la cerimònia oficial en què es decidirà la ciutat guanyadora, indica el consistori en un comunicat.
Acompanyen Gil el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig; el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené; el president del Consell de Gremis de Catalunya, Joan Guillén, i el president de Comertia, Ignasi Pietx, partícips de la "candidatura unitària" de Barcelona.