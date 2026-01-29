Barcelona entrega les claus de 19 pisos de lloguer assequible al carrer Robador, al Raval

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha entregat aquest dijous les claus als nous inquilins de 19 pisos en règim de lloguer assequible de la finca situada al número 33 del carrer Robador, al barri del Raval.
Les famílies entrants, que s'uniran a una veïna que ja vivia al bloc, pagaran un lloguer mensual en funció de la superfície del seu habitatge, d'entre 42,80 i 44,80 metres quadrats, que sempre anirà dels 311,58 als 326,14 euros, ha explicat el consistori en un comunicat.
L'edifici on hi ha els habitatges ha estat rehabilitat pel consistori, procés en el qual ha passat de 26 a 20 habitatges, s'han redistribuït estances, s'han restaurat les façanes i s'han renovat totes les instal·lacions, cobertes, fustes i acabats amb criteris d'eficiència energètica, accessibilitat i habitabilitat.
Durant l'entrega de claus, el comissionat d'Habitatge, Joan Ramon Riera, ha reivindicat que el dret a l'habitatge passa tant per la rehabilitació com per la construcció, especialment en zones cèntriques de la ciutat.
"Barcelona ha de ser una ciutat per treballar-hi i viure-hi, on tothom pugui construir el seu projecte de vida. Hem de ser presents a tots els barris", ha afegit Rigués.