Barcelona engega un projecte de recerca al monestir de Pedralbes pels seus 700 anys

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona engega un projecte de recerca al monestir de Santa Maria Pedralbes amb motiu dels 700 anys que es compleixen el 2026, en què es preveu aprofundir en l'estudi del període fundacional i l'estudi del sepulcre de la reina Elisenda i altres sepultures del segle XIV, situades a l'interior de l'església i el claustre.

Es contemplen diverses fases d'intervenció a les tombes: la realització de les endoscòpies, l'excavació arqueoantropològica, els estudis antropològics al laboratori i la restauració, informa el consistori en un comunicat aquest dimecres.

El director de Patrimoni Cultural de l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Jaume Muñoz, destaca que la complexitat de la intervenció es veu reflectida en la varietat d'especialistes que hi treballen des de diversos àmbits, com la història de l'art o la medicina forense.

"Tota recerca científica requereix molt de temps, per això ha estat necessari començar-la ara amb la voluntat d'arribar al setè centenari amb conclusions que es puguin difondre", ha dit.

Per la seva banda, la directora del monestir, Anna Castellano, ha descrit l'aniversari com un esdeveniment "molt important" per al monestir i la ciutat de Barcelona, ja que l'edifici ha preservat la seva vida fins l'actualitat, textualment.