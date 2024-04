Barcelona endarrereix a finals de juny les obres de la segona fase de cobertura de la Ronda de Dalt

Es constitueix la comissió per pactar la seva transformació i la del seu entorn



BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha endarrerit a finals de juny les obres de la segona fase de la cobertura de la Ronda de Dalt, que preveia començar durant la primavera (entre abril i maig), ha explicat el regidor d'Horta-Guinardó, Lluís Rabell, en declaracions als periodistes aquest dilluns abans de la sessió constitutiva de la comissió per pactar-ne la transformació.

Els treballs d'aquesta segona fase se centraran en la cobertura del tram entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca, que s'unirà al tram ja executat d'uns 200 metres entre l'avinguda del Jordà i l'IES Vall d'Hebron, i sumarà un total de 540 metres coberts.

Rabell ha detallat que les obres començaran "probablement cap a Sant Joan" i que aquesta primera part durarà pràcticament el que duri el mandat, és a dir, fins al 2027.

"Durant aquest període el que es tracta és d'anar preparant, imaginant i treballant les fases següents amb la comissió tècnica", ha explicat el regidor, que ha insistit que aquesta transformació canviarà radicalment la vida, les condicions de treball i les perspectives socials i econòmiques dels veïns.

PACTAR LA RONDA DE DALT

L'Ajuntament va aprovar al ple de setembre constituir aquesta comissió per pactar la cobertura de la Ronda de Dalt i el seu entorn, en la qual participen representants dels grups municipals, persones expertes independents, entitats veïnals i socials, institucions i tècnics municipals.

La comissió estarà presidida pel regidor de Junts Damià Calvet i la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, i el regidor d'Horta-Guinardó, Lluís Rabell, ostentaran la vicepresidència.

En declaracions als periodistes, Calvet ha destacat que la reivindicació veïnal per dur a terme la cobertura de la ronda "ara s'ha convertit en pacte" i creu que la comissió ha de generar un debat sobre com s'han d'usar les infraestructures per donar més vida als barris, ha dit.

En una primera fase els treballs se centraran en el districte d'Horta-Guinardó i quan ho consideri la comissió es plantejarà l'abordatge i la continuïtat de la transformació als districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Nou Barris.

El decret estableix un règim de sessions i reunions que podran ser en diferents formats, tant temàtics com per àmbits territorials, i que podran constituir grups d'estudi, i se celebrarà com a mínim una sessió plenària de la comissió a l'any.