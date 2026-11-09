Barcelona encendrà els llums de Nadal el dijous 26 amb un acte al passeig de Gràcia

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona encendrà els llums de Nadal el dijous 26 de novembre amb un acte al passeig de Gràcia, que comptarà amb actes simultanis a tots els districtes de la ciutat per encendre els 140 quilòmetres d'il·luminació.
Ho ha anunciat aquest dijous la tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, que ha explicat que l'escenari de l'acte oficial s'ubicarà entre els carrers Rosselló i Diagonal, més amunt que els darrers anys per millorar la mobilitat.
La il·luminació de Nadal estarà encesa fins al 6 de gener, mantenint l'horari de l'any passat: de diumenge a dijous de 17.30 a 1 de la matinada, divendres i dissabtes de 17.30 a 2 de la matinada, igual que els dies festius.
Com van anunciar al juliol, el cost de la instal·lació és de 4,6 milions d'euros, sufragats en un 75% per l'Ajuntament de Barcelona, i permetrà que la il·luminació arribi a tots els districtes de la ciutat.
LLUMS D'AUTOR
D'altra banda, ha recordat que aquest any els anomenats llums d'autor també arribaran al passeig Maragall i a la rambla Prim, amb instal·lacions dissenyades per Jordi Canudes i Ingrid Picanyol i per Hey Studio, respectivament.
D'aquesta manera, els districtes d'Horta-Guinardó i Sant Martí s'uniran als de l'Eixample i Ciutat Vella, que aquest any tornaran a comptar amb els llums d'autor instal·lats l'any passat, concretament a la Via Laietana, el carrer Aragó, la Gran Via i el passeig de Sant Joan.
En el cas de la plaça Catalunya, que també va comptar amb il·luminació d'autor l'any passat, el consistori ha assegurat que aquest any no quedarà "a les fosques" malgrat l'acampada per l'habitatge i ha afirmat que treballa en diferents escenaris depenent de quan s'acabi.
TÒTEMS I CAPITAL EUROPEA DEL NADAL
Els que també tornaran aquest any són els tòtems de Nadal en forma de galet, dissenyats per Ramon Bigas, que s'ubicaran a dotze mercats de la ciutat, a la plaça del Rei i a la rambla Catalunya, a la cruïlla amb el carrer Provença.
D'altra banda, Barcelona reunirà les Capitalitats Europees del Nadal i del Comerç de Proximitat, que ostenta aquest 2026, en una instal·lació nadalenca inspirada en els calendaris d'advent, il·luminant les finestres de sis edificis singulars de la ciutat.