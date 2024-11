Barcelona encén les llums de Nadal al ritme de dansa urbana i pirotècnia al passeig de Gràcia

Aquest any hi ha 110 quilòmetres de llums en tota la ciutat, sis més que l'any anterior

Barcelona ha encès les llums de Nadal aquest dijous a les 18.40 hores, amb un espectacle al ritme de dansa urbana, llums de colors i fum que ha culminat amb focs artificials davant d'un públic que ha ocupat el tram de passeig de Gràcia entre ronda Sant Pere i Gran Via.

L'acte ha donat el tret de sortida a les 18 hores amb una exhibició de la companyia alemanya Aktionstheater Pan.Optikum, que ha col·laborat amb l'agrupació catalana de dansa urbana Iron Skulls, encarregada de preparar una coreografia i desplegar més de 15 intèrprets en l'escenari principal.

Junt amb el ball, diversos artistes han cantat una cançó en directe, i l'espectacle ha anat més enllà de l'escenari principal, ja que també s'han instal·lat quatre plataformes secundàries més que han comptat amb quatre ballarins cadascuna.

En la recta final de l'espectacle, el fum ha envaït l'escenari principal, que junt amb les llums de colors han creat uns efectes visuals que han projectat paraules com ara 'goig', 'pau' o 'llum' al pit de diversos artistes.

Finalment, s'han llançat focs artificials i les llums nadalenques de la ciutat s'han encès a càrrec de Luis Qirui Liu, membre de l'Associació Cultural Popular Xina i d'Ingrid Borikó, del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona, tots dos acompanyats per l'alcalde Jaume Collboni.

110 QUILÒMETRES DE LLUMS

Aquest any hi haurà 110 quilòmetres d'espais amb llums, sis més que l'any passat, i s'il·luminaran espais com la plaça Urquinaona, el Paral·lel, la Via Laietana, la Rambla, el passeig de Sant Joan o la plaça Catalunya, així com les façanes de 14 edificis singulars com la Casa Golferichs o la Torre de les Aigües del Besòs.

També s'il·luminaran 48 carrers en el marc del Pla de Barris i les façanes dels 39 mercats municipals i es faran rutes per comerços emblemàtics del Gòtic i el Raval, així com per veure les façanes il·luminades de diferents hotels de la ciutat.

Com a novetat, durant la campanya de Nadal de 2024 les llums s'encendran de les 17.30 hores fins a la 1 de la matinada de diumenge a dijous, i de 17.30 fins a les 2 de la nit els divendres, dissabtes i vespres de festius, i aquesta mesura permet un màxim d'encès de 322 hores i 30 minuts durant la campanya.

TÒTEMS I ESTEL A SANT JAUME

Una altra de les novetats d'aquest any són els 25 tòtems que s'instal·laran en els 10 districtes de la ciutat i que comptaran amb figures nadalenques de rens o regals, entre altres.

D'altra banda, la plaça Sant Jaume comptarà a partir d'aquest divendres i fins al 5 de gener amb un estel lluminós de 20 puntes, que s'il·luminarà de les 18.30 a les 22 hores i estarà acompanyada d'una banda sonora que es podrà escoltar a través de l'escaneig d'un codi QR.