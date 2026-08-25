Barcelona encara la rehabilitació integral de La Escocesa per 52 milions amb horitzó 2029

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat aquest dimarts el projecte final per a l'antic recinte fabril de La Escocesa, situat al Poblenou, que va rebre l'impuls definitiu després de la desocupació de les naus Paul i Birkhead el novembre passat.
Segons ha explicat en roda de premsa, acompanyat per la tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica i Drets Socials, Raquel Gil, els treballs per rehabilitar el recinte finalitzaran el 2029 i suposaran una inversió de 51,8 milions d'euros, 27,2 d'ells d'aportació municipal.
L'alcalde ha reivindicat la "nova mirada" que exemplifica el nou projecte de La Escocesa, realitzat de la mà del sector privat i les entitats socials, en el qual conviurà l'habitatge amb diferents projectes econòmics, centrats en l'economia social, la creació artística i la innovació alimentària.
En aquest sentit, ha destacat que la transformació del recinte suposarà passar "de l'economia del segle XIX" a una economia més diversificada que doni oportunitats als emprenedors socials i els sectors emergents, a més de donar protagonisme a la comunitat i al barri.
El projecte, en el qual es renovaran els 11.528 metres quadrats que ocupa l'antiga fàbrica, compta amb la col·laboració de les administracions, el sector cultural, el tercer sector i les empreses, entre elles Mercabarna, la Fundació AMPANS, l'Associació d'Idees EMA i la Generalitat de Catalunya, que exerciran com a 'partners' del consistori.
ECONOMIA TRANSFORMADORA
Un dels eixos al voltant del qual gira el projecte de La Escocesa és l'economia transformadora, és a dir, els sectors que més interessen a la ciutat tant pel seu marge de creixement com per la seva capacitat per generar canvis a la pròpia ciutat.
Entre ells estan el sector de l'economia social i solidària, que centrarà l'ús dels 1.391 m2 de la nau Klein i que s'unirà a la xarxa de pols de desenvolupament econòmic de Barcelona Activa, però que en aquests moments es troba en concurs per seleccionar el projecte que finalment es desenvoluparà.
Un altre dels sectors d'interès per a la capital catalana és el de la tecnologia alimentària, que protagonitzarà l'ús dels 2.170 m2 de la nau Shield en acollir el Barcelona FoodLab, impulsat per Barcelona Activa junt amb Mercabarna i la Generalitat, que combinarà la innovació, la formació i l'impuls a les empreses.
INCLUSIÓ I CULTURA
La Escocesa també centrarà part del seu recinte en la inclusió, la creació artística i la cultura: en el cas de la inclusió, les naus Birkhead, Paul i Steegman acolliran un centre d'art focalitzat en la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, que disposaran de 72 habitatges dotacionals.
I finalment, les naus Johnston i Foseco continuaran amb la seva activitat com a Fàbrica de Creació, dirigida per l'Insitut de Cultura de Barcelona (Icub) i gestionada per l'Associació d'Idees EMA, ideada com a model feminista, interseccional i cooperatiu que el 2024 va organitzar més de 40 activitats públiques.