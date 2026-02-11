Barcelona eleva al màxim l'alerta per vents a la ciutat i demana "extremar la precaució"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha elevat al màxim l'alerta per intensitat del vent del Pla d'actuació municipal per a aquest dijous i la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha demanat a la ciutadania "extremar la precaució".
En unes declaracions als mitjans aquest dimecres, Bonet ha assenyalat que és una situació "molt anòmala per a Barcelona perquè no viu normalment aquesta intensitat de vent prevista per al dia de demà".
"Volem traslladar la necessitat d'extremar la precaució i evitar els riscos innecessaris. Això vol dir tancar portes i finestres, retirar objectes que puguin caure de balconades i finestres a la via pública i extremar la precaució a l'hora de fer desplaçaments a la ciutat", ha afegit.