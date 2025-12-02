Barcelona, elegida com a Capital Europea del Nadal 2026

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
L'organització sense ànim de lucre European Capital of Christmas (patrocinada per la UE) ha elegit Barcelona com a capital europea del Nadal 2026 en la categoria de ciutat de més de 100.000 habitants.
L'elecció pretén "valorar el model de celebració de Nadal" a la ciutat, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.
El premi reconeix els projectes de Nadal que promouen els valors de la cultura europea i el jurat valora que "el paisatge nadalenc de Barcelona s'enriqueix amb segles d'història, art i tradicions en què convergeixen les tradicions locals més arrelades amb una identitat profundament multicultural".
ALTRES CIUTATS I POBLES
En la categoria de ciutats de menys de 100.000 habitants el premi ha estat per a Wels (Àustria), mentre que en la de pobles de menys de 10.000 habitants ha recaigut en Kirkop (Malta).
Barcelona recollirà el guardó el 13 de desembre a Vílnius (Lituània) durant la cerimònia de reconeixement a les ciutats guardonades, i des d'aleshores haurà de treballar en un programa d'activitats sobre la capitalitat i amb l'implicació ciutadana.