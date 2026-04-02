Barcelona duplicarà els agents cívics abans de l'estiu per combatre la "pressió turística"

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona duplicarà abans de l'estiu el nombre d'agents cívics amb un reforç específic dissenyat per als espais de gran afluència (EGA) amb l'objectiu de combatre la "pressió turística" a la ciutat.
En unes declaracions als mitjans aquest dijous, el comissionat per a la Gestió del Turisme, José Antonio Donaire, ha assenyalat que els agents formen part de l'"estratègia de gestió turística" del consistori per garantir el civisme a la zones més tensionades.
Aquest abril s'incorporaran 33 agents, dedicats específicament als EGA de la Sagrada Família, la Rambla i el turó de la Rovira, i a l'estiu es preveu arribar als 118, quan en les mateixes dates del 2025 n'hi havia 66.
En total, amb el nou increment, finançat a través de la fiscalitat turística, el consistori invertirà més de 6,5 milions d'euros anuals a aquest programa, amb la qual cosa destinarà la meitat dels agents cívics a zones turístiques.
El personal rep una formació específica abans d'iniciar l'activitat i, un cop al carrer, duen a terme tasques d'informació, prevenció i manteniment de la convivència, posant el focus en les conductes que contravenen un ús respectuós de l'espai públic.