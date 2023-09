Barcelona dona suport a una llei d'amnistia amb el 'sí' de Junts, ERC i BComú i el 'no' del PSC, el PP i Vox

BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest divendres ha aprovat la proposició de Junts i ERC per donar suport a una llei d'amnistia amb el suport de tots dos partits i el de BComú, i el vot contrari del PSC, el PP i Vox.

En canvi, la proposició del PP que demanava "rebutjar qualsevol mena d'amnistia o indult generalitzat" no ha prosperat en comptar amb el vot a favor dels populars; el vot contrari del PSC, Junts, BComú i ERC; i l'abstenció de Vox.

El PSC ha retirat de l'ordre del dia aquest mateix divendres la seva proposició a favor del diàleg i la convivència (sense esmentar l'amnistia) després d'anunciar dijous que hi votarien en contra, i han defensat la seva posició contrària en el debat de les dues proposicions.

"Estem disposats a explorar tot el que estigui dins la Constitució, però no farem cap pas cap a la ruptura", ha justificat la primera tinent d'alcalde socialista, Laia Bonet, que també ha criticat que el Parlament avali condicionar la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, al referèndum.

El debat d'aquestes proposicions sobre l'amnistia, tant a l'Ajuntament com al Parlament, coincideix amb la segona votació de la investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb el focus posat en la negociació de Junts i ERC amb la coalició del PSOE i Sumar, en la qual els independentistes insisteixen en una amnistia com a punt de partida per aconseguir un referèndum.