Barcelona dona llum verda a la remodelació de la Gran Via a l'entorn de les Glòries

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
La comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres el projecte de remodelació de la Gran Via entre els carrers Castillejos i Padilla, al districte de l'Eixample, una actuació que s'emmarca en la transformació de l'entorn de la plaça de les Glòries a l'altura de la boca del túnel viari.
L'objectiu del projecte respon a generar un espai urbà "de qualitat" que prioritzi la mobilitat sostenible, la circulació a peu i la presència d'arbrat, que compta amb un pressupost de 2,62 milions d'euros i contempla la reordenació d'un espai urbà de 8.894 metres quadrats, informa el consistori en un comunicat.
Es remodelaran les voreres ampliant-les fins als 6 metres i s'incorporarà nou arbrat d'alineació, amb plàtans a la Gran Via i jacarandes als carrers Padilla i Castillejos, a més d'instal·lar nou mobiliari urbà, un carril bici unidireccional de 2 metres d'ample i restaurar la font existent en la cantonada muntanya del carrer Castillejos.
La previsió és que les obres es licitin durant aquest desembre per començar-les durant el segon trimestre del 2026, amb una durada aproximada de 10 mesos.
Per la primera tinent d'alcalde d'Urbanisme, Acció Climàtica, Mobilitat, Pla de Barris i Serveis Urbans, Laia Bonet, el projecte "suposa una millora en la connexió amb els barris pròxims i crea nous espais per als vianants, carrils bici i zones verdes".