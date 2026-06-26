Barcelona aprova modificar l'ordenança que apuja la taxa turística als albergs

El PSC, Junts i ERC hi voten a favor, BComú s'absté ara com ara, i el PP i Vox hi voten en contra
BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de l'ordenança fiscal que permet augmentar la taxa turística als albergs de la ciutat.
La moció ha comptat amb els vots favorables del govern del PSC, Junts i ERC, els vots en contra del PP i Vox i l'abstenció de BComú, que la regidora Tània Corrons ha justificat amb els 30 dies d'informació pública per "analitzar" la mesura.
Per la seva banda, el quart tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha recalcat que la modificació de l'ordenança és una eina per gestionar el turisme i el seu impacte a la ciutat, més enllà de la riquesa que genera.
De Junts, el regidor Arnau Vives ha assegurat que el canvi en la normativa servirà per fomentar un turisme de qualitat, mentre que el regidor d'ERC, Jordi Castellana, ha celebrat que l'impacte turístic tingui un retorn en els barcelonins.
Finalment, el regidor del PP, Víctor Martí, ha afirmat que el turisme "genera oportunitats i activitat econòmica" i que augmentar el recàrrec no hi ajuda; i en la mateixa línia s'ha pronunciat el líder de Vox en considerar que la ciutat i el turisme no necessiten més pressió fiscal.