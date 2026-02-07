Barcelona dona la benvinguda a l'any nou xinès amb una desfilada per l'Eixample

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
Barcelona ha donat la benvinguda a l'any nou xinès aquest dissabte amb la celebració d'una desfilada pels carrers del districte de l'Eixample en el qual han participat un miler de persones de més de 65 federacions i entitats xineses de Catalunya i també entitats i associacions catalanes.
La festa tindrà "per primera vegada" una durada de dos dies per donar la benvinguda a l'any 4724, any del cavall de foc, i s'ha iniciat amb la desfilada que ha partit del parc de l'Estació del Nord, on s'ha fet el tradicional toc del gong que obre el nou any, i ha seguit per l'avinguda de Vilanova i els carrers de Ribes, Nàpols, Ausiàs Marc i el passeig de Sant Joan fins a arribar a l'Arc de Triomf, informa el consistori en un comunicat.
A la desfilada han assistit el tercer tinent d'alcalde i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle; el quart tinent d'alcalde i regidor del districte de l'Eixample, Jordi Valls; i la comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa, Sara Belbeida, que han estat acompanyats del cònsol general de la República Popular Xina, Meng Yuhon.
Durant els dos dies s'han programat espectacles de cultura tradicional xinesa com a balls, danses tradicionals, demostracions de Kung Fu i una fira gastronòmica i cultural.
La celebració de l'any nou Xinès es duu a terme des de fa 11 anys a Barcelona, on viuen 23.500 persones d'origen xinès, la quarta nacionalitat amb més residents a la ciutat.