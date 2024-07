BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona detecta entre 300 i 400 anuncis il·legals de pisos turístics al mes, que desactiva de manera immediata de la plataforma en què s'anuncia al moment de detectar-los.

Ho ha dit la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, a la Comissió d'Ecologia i Urbanisme d'aquest dimarts, a la qual ha precisat que per aquesta via han recuperat per a ús de residència habitual més de 3.400 pisos turístics.

"La contundència en la inspecció ens ha permès mantenir a ratlla l'oferta il·legal de pisos turístics", ha assegurat Bonet, que diu que detecten aquesta quantitat d'anuncis al mes de forma constant.