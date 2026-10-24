Barcelona desvia el trànsit entre Ali Bei i Avinguda Meridiana per obres en el pont de la Marina

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La rehabilitació de la part superior del pont de la Marina, en el districte de l'Eixample de Barcelona, entra en una nova fase a partir d'aquest diumenge amb afectacions de mobilitat entre els carrers Ali Bei i l'avinguda Meridiana, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dissabte.
Durant aquesta fase s'ocuparan la vorera del costat sud, dos carrils de circulació i l'espai destinat al carril bici (encara que aquest es mantindrà habilitat en tots dos sentits amb una amplada prevista d'1,9 metres) i, en sentit nord, es mantindrà un carril de circulació i el carril bus.
També es tallarà el carrer Marina partir del carrer Ali Bei amb desviaments pels carrers Ali Bei, Sardenya i l'avinguda Meridiana.
Les obres també suposaran modificacions en els recorreguts de diverses línies de transport públic: la línia V21 de bus es desviarà pel carrer de Lepant i l'avinguda Meridiana (quedant anul·lades les parades 3231 i 38) i la línia 6 circularà desviada pel lateral de l'avinguda Diagonal, Lepant i l'avinguda Meridiana, on s'anul·laran les parades 38 i 3401 i utilitzant les mateixes parades provisionals habilitades per a la V21.
Les obres de rehabilitació integral del pont busquen reforçar l'estructura, millorar la seva impermeabilització i restaurar els seus elements ornamentals històrics, compta amb un pressupost benvolgut de 6 milions d'euros i s'executarà al llarg dels propers 14 mesos, fins a la tardor de 2027.