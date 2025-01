Barcelona destinarà prop de 21 milions a la convocatòria general de subvencions el 2025

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona engegarà els pròxims dies la nova convocatòria general de subvencions per al 2025 amb una partida pressupostària de 20.714.450 euros, informa el consistori en un comunicat aquest dimecres.

El període de presentació de sol·licituds serà entre els dies 9 i 29 de gener, tots dos inclosos, i s'haurà d'efectuar per via telemàtica, com en edicions anteriors.

Aquesta convocatòria ordinària vol cofinançar projectes, activitats i serveis de qualsevol persona jurídica o física que compleixi els criteris i requisits legals que ja estan publicats en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i en el web de l'Ajuntament.

Les activitats presentades han de fomentar l'interès públic o social que tinguin per finalitat diversos aspectes, com la millora de la cohesió i la inclusió social, fer front a l'emergència climàtica o fomentar els valors del civisme i convivència, entre d'altres.

En total, la convocatòria inclou un total de 99 línies d'ajuda recollides en 24 àmbits temàtics diferents de Cultura, Esports, Educació, Salut, Gent Gran, Dones, Adolescència i Joventut, Infància i Participació i Innovació Democràtica, entre d'altres.