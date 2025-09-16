Barcelona destinarà 8,9 milions a projectes de cooperació i educació per a la justícia global

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona destinarà 8,97 milions d'euros a subvencionar 107 projectes de cooperació i educació per a la justícia global, un augment del 4,9% de les iniciatives subvencionades en comparació amb la convocatòria del 2024, en una edició en la qual s'han presentat 239 idees, un 18% més que l'any anterior.
La segona tinent d'alcalde del consistori, Maria Eugènia Gay, ha destacat en un comunicat aquest dimarts que els fons "reflecteixen l'ambició de Barcelona per situar la defensa dels drets humans, la salut, l'educació, la igualtat de gènere i la sostenibilitat ambiental al centre de la seva acció internacional".
La novetat de la convocatòria d'aquest any ha estat la inclusió d'una modalitat destinada a projectes d'activitats de creació i expressió artística relacionades amb les arts visuals, literatura, arts escèniques, cinema, fotografia o música.