Barcelona destinarà 7,7 milions el 2026 a prevenir i abordar les violències masclistes

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
La cinquena tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha explicat que el consistori destinarà 7,7 milions d'euros el 2026 a prevenir i abordar les violències masclistes, i entre les mesures que impulsarà hi ha la construcció d'un nou Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA).
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts, en la qual ha explicat que la nova mesura de govern s'implementa amb el 2030 com a horitzó "perquè sigui el paraigua de moltes de les polítiques" que estan duent a terme.
Sobre el nou SARA, ha remarcat que actualment només n'hi ha un, situat a Nou Barris, i que l'edifici nou es construirà al carrer Muntaner 200, lluny de l'actual centre per "reforçar l'atenció i el servei que es dona i que les dones no s'hagin de desplaçar de punta a punta de la ciutat".
Ha recordat que des del 2012, Barcelona ha registrat 150 feminicidis, 2 el 2024; que el 72,3% de les barcelonines ha patit violència masclista en algun moment de la seva vida i que el 31% ha patit fets "molt greus"; i que el 65,2% ha patit alguna forma de violència sexual al llarg de la seva vida.
És per això que ha assegurat que les noves inversions es fan amb l'objectiu d'actualitzar el que s'estava fent fins ara i millorar la coordinació entre administracions i entitats i que el pressupost s'afegeix a la despesa que ja hi ha actualment i que anirà en augment a mesura que passi el temps i s'apliquin noves polítiques.
4 EIXOS
Gil ha detallat que les actuacions s'estructuren en 4 eixos per "situar les dones i els fills al centre".
El primer és el de la prevenció i promoció d'una ciutat lliure de violències masclistes i que inclou un "pla de xoc perquè l'espai públic sigui segur", fomentar l'empoderament econòmic i laboral, prevenir les violències en l'àmbit digital i treballar amb nois joves perquè se sentin part de la transformació.
El segon té a veure amb l'atenció a les víctimes, en el que ha comentat que l'objectiu és "millorar la coherència i el treball conjunt entre administracions i serveis", en el que ha inclòs el nou SARA.
La creació d'un Observatori de Dades de Gènere que incorpori dades i estudis sobre violències masclistes és el punt principal del tercer eix de mesures.
Finalment, ha subratllat la importància que l'Ajuntament s'aliï amb les entitats socials feministes per "generar espais de xarxa on treballar conjuntament".