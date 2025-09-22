Barcelona destinarà 1,5 milions a les ciutats de Palestina, que esdevenen el districte 11

Maria Eugènia Gay serà la responsable del districte i Manel Vila presidirà el comitè assessor
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona destinarà 1,5 milions d'euros a les ciutats de Palestina, que passen a considerar-se el districte 11 de la capital catalana, per la qual cosa s'incrementa la dotació d'1 milió que s'havia previst quan es va anunciar la mesura el passat mes d'agost.
Així ho ha explicat aquest dilluns l'alcalde, Jaume Collboni, en l'acte de presentació d'aquesta iniciativa al costat de l'ambaixador de Palestina a Espanya, Husni Abdel Wahed, en què també s'ha anunciat que la segona tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gay, serà la màxima responsable d'aquest districte 11.
Collboni ha assegurat que es desplegarà una estructura similar a la de la resta de districtes de Barcelona, amb un equip tècnic dirigit per un gerent i un comitè assessor presidit per l'expert en cooperació internacional Manel Vila, i del qual formaran part unes 40 entitats.
D'aquesta manera, ha reivindicat que la "solidaritat no es quedarà en paraules", sinó que es traduirà en projectes que millorin la vida dels palestins, vehiculant el talent i coneixement dels funcionaris, ONG i universitats de la capital catalana.
"El patiment dels veïns de les ciutats de Palestina també interpel·la els veïns de la nostra ciutat", ha assenyalat l'alcalde, que ha expressat el compromís d'utilitzar la veu de Barcelona en defensa de bones causes com, a parer seu, és la denúncia del genocidi a Gaza.
Per la seva banda, Husni Abdel Wahed ha expressat que en aquests moments Palestina representa la humanitat i ha mostrat "orgull" per les manifestacions de solidaritat d'arreu del món, a més de les d'Espanya i Barcelona.
Ha lamentat la decisió del Govern dels EUA d'impedir l'entrada al país dels representants del seu país per participar en la cimera que acollirà l'ONU sobre la solució dels dos estats i ha destacat la iniciativa d'Espanya de reconèixer Palestina i aplicar sancions.
Així, ha celebrat que tant Espanya com Barcelona podran dir que "han estat sempre al costat correcte de la història", i ha agraït a la capital catalana el seu compromís en la reconstrucció de les ciutats de Palestina.
A l'agraïment també s'hi han afegit els alcaldes de Ramal·lah, Betlem i Gaza, que han expressat en un missatge de vídeo la seva "profunda gratitud" a Collboni en les pitjors hores per al seu poble oferint, en les seves paraules, més que assistència tècnica.