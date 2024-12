Barcelona destina 7,7 milions a renovar fonts danyades per les restriccions de la sequera

BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha invertit 7,7 milions d'euros en el manteniment, millora i renovació de les fonts ornamentals de la ciutat, tant per a actuacions en fonts danyades durant les restriccions per sequera com d'altres obres de millora, segons informa aquest diumenge en un comunicat.

El primer grup d'actuacions, amb una inversió d'1,1 milions, anirà destinat al manteniment i preparació de les fonts, amb actuacions d'impermeabilització dels vasos i reposició d'elements deteriorats durant el període de sequera, ja que des de novembre de 2022 les fonts estan sense aigua.

El Pla de Manteniment Integral (PMI), en el marc del Pla Endreça, preveu també diferents actuacions de rehabilitació i millora de les fonts ornamentals, i actuarà en 78 fonts amb un pressupost de 6,6 milions d'euros.

La renovació del control, l'enllumenat i el so de la Font Màgica de Montjuïc, que es realitzarà 30 anys després de l'última actualització, dotarà la font de tecnologia avançada amb criteris de sostenibilitat, amb un pressupost de 3 milions.

A més, es destinaran 2,5 milions a millorar l'ús de l'aigua de les fonts per beure que hi ha a la ciutat, amb 169 intervencions previstes per a la segregació dels comptadors de les fonts, que ara els comparteixen amb sistemes de reg als parcs.