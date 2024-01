Barcelona destina 720.000 euros a projectes d'ajuda humanitària a Gaza, el Marroc i Líbia

300.000 euros són per a refugiats palestins, 200.000 més per a Líbia i 220.000 per al Marroc



BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

L'última Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona del 2023 va aprovar destinar 720.000 euros per subvencionar diferents projectes d'organitzacions especialitzades en intervencions d'ajuda humanitària i emergències a Gaza, el Marroc i Líbia.

Es tracta de l'últim tràmit previst per enviar a les entitats, els fons de la partida municipal extraordinària activada després de les inundacions i el terratrèmol a Líbia i el Marroc, i que es va ampliar posteriorment per atendre les víctimes a la Franja de Gaza, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest diumenge.

El comissionat de Relacions Internacionals, Pau Solanilla, ha destacat que amb aquests instruments específics "Barcelona reacciona davant els focs que s'encenen a la seva regió natural, el Mediterrani, i activa el seu 0,7% de manera professional amb el suport de l'ecosistema humanitari de la ciutat".

300.000 EUROS PER A REFUGIATS PALESTINS

Concretament, en aquest context d'emergència, l'Ajuntament ha atorgat una subvenció directa i de caràcter excepcional de 300.000 euros a l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins (UNRWA) per al projecte 'Resposta d'emergència a les necessitats alimentàries de la població a la Franja de Gaza'.

Aquesta dotació aportada pel consistori suposa el 50% del cost total del projecte, fixat en 600.000 euros, amb l'objectiu de distribuir menjar a unes 20.600 persones durant els deu mesos que dura el projecte, que va començar a l'octubre.

LÍBIA I EL MARROC

Per pal·liar les conseqüències del cicló Daniel a Líbia, ha destinat 100.000 euros a un projecte del Comitè Català de l'Agència de l'ONU per als Refugiats (ACNUR) i 100.000 més a una altra iniciativa de la Fundació Unicef Comitè Espanyol.

Finalment, després del terratrèmol al Marroc al setembre, ha activat una partida de 100.000 euros per a un projecte de Farmacèutics Mundi; una altra de 99.991 euros per a Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat (MPDL) i una tercera, de 20.000 euros, per a Pallassos Sense Fronteres.