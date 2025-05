Barcelona destina 3,2 milions a ajudes per a la protecció i millora del paisatge

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà, destinarà 3,2 milions d'euros fins a 2029 a ajudes per a la protecció i millora del paisatge, ha informat en un comunicat aquest dissabte.

La convocatòria anual convocada per l'Ajuntament està destinada a fomentar la conservació i millora de finques particulars catalogades o amb interès històric, del comerç i a la millora del paisatge a través de parets mitgeres o cobertes verdes.

Aquesta incorpora una nova actuació específica, de major import, destinada a l'ordenació de la imatge exterior de tots els comerços de l'espai de gran afluència de la Sagrada Família.

Amb aquestes ajudes de fins al 50% del cost, amb un topall de 20.000 euros, es vol ajudar als comerciants a complir l'Ordenança dels usos del paisatge urbà (OUPU) per garantir un ús respectuós, i "corregir deficiències" en rètols, elements d'il·luminació, aparadors o qualsevol element que no s'ajusti a la normativa.

Les ajudes per a actuacions d'interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics inclouen els elements comuns com la recuperació d'elements compositius i ornamentals, acabats i cromatismes, i també incorpora ajudes per a obres de conjunt, ascensors i jardins històrics.