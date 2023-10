Barcelona destina 300.000 euros a UNRWA per finançar ajuda humanitària a Gaza

Collboni assegura que "només des del diàleg es pot tornar a donar esperança a aquesta regió"



BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest diumenge que l'Ajuntament ha destinat 300.000 euros a l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) per finançar ajuda humanitària "a la població civil de la ciutat agermanada de Gaza".

En un vídeo publicat a la xarxa social X, Collboni ha apuntat que aquesta ajuda, "bàsicament per a aliments, ha de beneficiar unes 10.000 persones de la població civil a Gaza".

"Barcelona torna a ser una ciutat que vol la pau, i per això demanem que s'aturin les hostilitats i que s'obri la via del diàleg i la negociació, perquè només des del diàleg es pot tornar a donar esperança a aquesta regió", ha assegurat.

Ha dit que l'Ajuntament de Barcelona condemna tant el "terrorisme de Hamas contra la població civil israeliana" com l'atac a la població civil de Gaza per part de l'exèrcit israelià, en les seves paraules.

Segons ell, aquesta ajuda respon a la seva voluntat de "respondre de la manera més àgil i ràpida possible a l'emergència humanitària que s'està vivint".

AMPLIACIÓ DE LA PARTIDA

En un comunicat, el consistori ha assenyalat que Barcelona té un instrument específic d'ampliació de subvencions extraordinàries de suport a intervencions d'Acció Humanitària i Emergències, per la qual cosa ha decidit ampliar la partida municipal "per atendre ara a les víctimes dels bombardejos i del bloqueig i tall de subministrament a la Franja de Gaza".

L'ajuda extraordinària se suma al conveni que té l'Ajuntament amb UNRWA des del 2012 en el marc de l'acord triangular Tel Aviv - Gaza - Barcelona per valor de 95.000 euros anuals.

Barcelona "tenia 12 projectes de cooperació amb Gaza que van quedar aturats per la guerra", com la formalització d'un conveni per contribuir al finançament dels Serveis de Salut Maternoinfantil que duu a terme l'UNRWA a Gaza.