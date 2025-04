Barcelona destina 300.000 euros a projectes d'ajuda humanitària per a la crisi del Sudan

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha subvencionat amb 300.000 euros una nova convocatòria per a projectes d'ajuda humanitària a Sudan i els seus països veïns de Sudan del Sud, Txad, Etiòpia, República Centreafricana i Uganda per als afectats per la crisi del Sudan.

El període per presentar els projectes és del 5 al 9 de maig, hauran d'iniciar-se durant 2025 i durar un any com a màxim, informa aquest dissabte l'Ajuntament en un comunicat.

Els projectes podran aspirar a un màxim de 100.000 euros de subvenció, sempre que aquesta xifra no superi el 80% del cost total de la intervenció.

Les iniciatives hauran de ser d'atenció mèdica i psicosocial, alimentació, aigua, refugi, educació, reconstrucció d'habitatges i protecció atenent a la infància, al gènere i a les persones migrades, entre altres.

Des de l'esclat del conflicte a Sudan, 12,7 milions de persones han deixat les seves llars: 8,6 s'han desplaçat a altres regions del Sudan i 3,8 als seus països veïns.