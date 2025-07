Barcelona destina 2,66 milions de l'impost turístic a 27 projectes diferents

22 dels projectes són de dinamització ciutadana

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un nou paquet de 2,66 milions d'euros provinents de l'impost d'estades en establiments turístics (IEET) que es destinaran a 27 nous projectes diferents, 22 dels quals han estat sol·licitats pels districtes de la ciutat, informa en un comunicat aquest dissabte.

Entre aquests 22 projectes, que sumen fins a 1,26 milions d'euros, s'inclouen diferents iniciatives pensades per dinamitzar zones molt concretes de la ciutat, com la celebració d'actes culturals tots els caps de setmana de l'any als carrers del barri del Besòs i el Maresme (Sant Martí).

També un programa d'activitats en l'espai públic al voltant del tramvia i la Diagonal a la zona pròxima a les Glòries (Eixample); i el suport als programes d'activitats que se celebren a les places de districtes com Horta-Guinardó i Gràcia, entre d'altres.

A més, rebran finançament altres projectes i iniciatives culturals com la festa major de Nou Barris; la millora de la senyalització i la instal·lació de panells informatius al voltant del Camp Nou (Les Corts) i en els accessos al parc d'atraccions del Tibidado (Sarrià-Sant Gervasi); i el suport a la dinamització comercial de Ciutat Vella.

CINC PROJECTES AMB CARÀCTER DE CIUTAT

Aquest paquet recull uns altres cinc projectes amb caràcter de ciutat que sumen 1,4 milions d'euros en total, com la presentació de la candidatura de Barcelona per acollir el World Pride del 2030; i esdeveniments esportius internacionals que se celebraran a Barcelona aquest 2025 com el Trofeu de les Nacions d'Hípica, la Final Premier de Pàdel o el Pickle Tour.

També el muntatge del Festival de la Tecnologia durant el MWC de l'any vinent; la col·laboració amb la Iniciativa per la Productivitat i la Innovació del Cercle d'Economia; i la celebració de l'Orgull Friqui.

Aquest és el cinquè paquet que aprova l'Ajuntament durant aquest mandat i que en global suma 37,12 milions d'euros destinats a 118 iniciatives diferents i, enguany, el Fons de Retorn del Turisme ha permès reinvertir a la ciutat uns 14,3 milions d'euros.

El volum d'ingressos anuals derivats estrictament del IEET s'ha duplicat en els últims anys, en passar dels 12,16 milions d'euros a l'any que es van recaptar de mitjana durant el passat mandat fins als 23,46 milions actuals.