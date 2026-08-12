Barcelona destina 100.000 euros en ajudes a Colòmbia pel terratrèmol

BARCELONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha destinat 100.000 euros en actuacions de cooperació per donar resposta a l'emergència de Colòmbia després del terratrèmol que va sacsejar algunes zones del país dilluns passat 10 d'agost, ha informat el consistori en un comunicat aquest dimecres.
Els recursos es transferiran en el marc del Memoràndum Entesa, el conveni de cooperació institucional entre Barcelona i Santiago de Cali vigent des del 2025, amb l'objectiu de desenvolupar programes orientats a millorar el benestar de la ciutadania.
D'altra banda, Bombers de Barcelona estan a la disposició dels mecanismes de coordinació corresponents per enviar personal especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i la gestió de l'emergència.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha contactat amb el de Cali, Alejandro Eder, per expressar el seu suport, alhora que el tercer tinent d'alcalde i responsable de seguretat, Albert Batlle; i el comissionat de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa, Ricard Sánchez, es van reunir amb diverses entitats colombianes per expressar el suport municipal i detallar les vies de cooperació que Barcelona està activant.
Entre el 2024 i el 2026, Barcelona ha destinat més de 554.000 euros en subvencions a ciutats colombianes destinats a polítiques de cures, drets femenins, la construcció de la pau i el lideratge comunitari.