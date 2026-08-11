Barcelona desplegarà mesures especials per assegurar el seguiment de l'eclipsi

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona desplegarà un operatiu especial per tota la ciutat per garantir la seguretat i el seguiment de l'eclipsi solar total d'aquest dimecres, que inclou mesures de vigilància preventiva, regulació de la mobilitat i coordinació amb els serveis d'emergència, ha informat el consistori en un comunicat aquest dimarts.
Les diferents mesures s'estendran des de les 14 fins a les 00 hores del dimecres i acolliran a totes les unitats de la Guàrdia Urbana, que reforçaran aquells espais susceptibles de registrar una major afluència de ciutadans, com a miradors i espais elevats.
ZONES MÉS CONCORREGUDES
Una de les zones més vigilades serà el parc de Collserola, on s'evitarà l'estacionament de vehicles en zones indegudes, l'ocupació d'espais no autoritzats i conductes que puguin comportar riscos per a les persones o per a l'entorn natural.
Un altre punt que recollirà aglomeracions i per tant, comptarà amb vigilància, és el Castell de Montjuïc, que va vendre les 200 entrades disponibles fa setmanes, i obrirà excepcionalment entre les 19 i les 21.30 hores oferint ulleres homologades als visitants.
D'altra banda, el Cosmocaixa ha preparat per a aquest dimecres un seguit d'activitats per explicar des d'una perspectiva científica com es produeixen els eclipsis, oferint projeccions immersives en el Planetari; sessions familiars; tallers participatius i activitats divulgatives.
L'Ajuntament també desplegarà més unitats de control del trànsit, preveient una alta mobilitat de vehicles en les entrades i sortides de Barcelona i intentant evitar possibles distraccions dels conductors a l'hora de l'eclipsi.
La Sala Conjunta de Comandament coordinarà les actuacions operatives i mantindrà comunicació permanent amb els Mossos d'Esquadra, Bombers de Barcelona, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el Centre de Control de Trànsit i TMB per garantir una resposta unificada davant de qualsevol incidència.
Finalment, l'Ajuntament recomana l'ús d'ulleres certificades per evitar lesions oculars greus i irreversibles, sempre seguint les indicacions dels organitzadors i els serveis d'emergència.