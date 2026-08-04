Barcelona desplega el Pla Druida contra el tràfic i consum de droga a l'espai públic

BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
El tercer tinent d'alcalde de Barcelona i responsable de Seguretat, Albert Batlle, ha presentat aquest dimarts el nou Pla Druida que desplega la Guàrdia Urbana i que intensifica la lluita contra el tràfic i el consum de droga a l'espai públic.
Ho ha fet en roda de premsa junt amb el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, en la qual ha recalcat que l'estratègia està en contra de la banalització del consum de drogues i que se centrarà als barris amb els equips de policia especialitzats que coneixen el territori i que és una eina per millorar l'espai públic i "recuperar la convivència".
"És un pas més del compromís de Barcelona amb la seguretat, la convivència i la recuperació de l'espai públic. Parlem d'un fenomen complex que té impacte directe en la convivència i la vida quotidiana i que no podem normalitzar", ha afirmat.
Batlle ha avançat que en el mes de setembre s'incorporaran 50 nous agents de la Urbana per reforçar la presència als barris i "seguir millorant la capacitat de resposta davant de les demandes de la ciutadania".
Ha explicat que el pla està funcionant des de mitjan juny i que forma part d'un model de seguretat més ampli que el consistori està desplegant: "Hi haurà més presència policial, més tecnologia, que inclou més càmeres de seguretat, i una major capacitat d'anticipació. Seguretat moderna, eficaç i adaptada als reptes actuals".
VELÁZQUEZ
Per la seva banda, Velázquez ha incidit en que el pla s'ha dissenyat per detectar en primera línia punts de venda a través del contacte amb la comunitat i "atacar els intercanvis ràpids de substàncies en la via pública o localitzar entrades i sortides sospitoses en immobles".
Ha concretat que la segona línia de treball serà el reforç del control en locals i esdeveniments oberts al públic, prestant "especial atenció als quals mostrin una actitud permissiva amb el consum de drogues".
La tercera línia és la que té a veure amb l'increment dels controls de drogues i alcohol a conductors a les franges de risc que mostren aquestes dinàmiques.
Ha afegit que la quarta línia del pla és la que té a veure amb la policia assistencial i el consum d'addiccions i que té per objectiu vincular aquests casos amb el circuit de salut i de serveis socials de la ciutat; mentre que l'última línia és la que es refereix a la prevenció i sensibilització dels més joves.
"El Pla Druida mira a la cara al fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Urbana, especialment la policia de proximitat i busca ajustar una resposta transversal", ha exposat.
CLUBS CANNÀBICS
Batlle i Velázquez s'han referit a la relació de la ciutat amb els clubs cannábicos i han assegurat que han obert expedients administratius a "pràcticament tots" els establiments.
El tinent d'alcalde ha subratllat que aquests locals no haurien d'estar presents a la ciutat: "Tenim un excés de garantisme legislatiu i no és només cosa de la Urbana o nostra. Nosaltres seguirem pressionant perquè és una activitat que no hauria de tenir cabuda a la ciutat".
Mentre que Velázquez ha afirmat que faran un major control a aquest tipus de locals i que ja estan treballant a través de la via administrativa i per la penal per demostrar que es produeix tràfic de drogues.
COOPERACIÓ
Velázquez ha recordat que la cooperació amb els Mossos d'Esquadra ja ha donat els primers resultats, ja que el 2025 es van resoldre 110 investigacions que van culminar amb entrades i perquisicions judicials que van permetre desactivar 165 punts de venda de drogues, detenir a 210 persones i recuperar 57 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos.
I ha conclòs que durant el primer semestre d'aquest any també mostren resultats satisfactoris amb 90 detencions, 74 punts de venda desactivats i 22 domicilis recuperats.