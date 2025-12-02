Barcelona descobreix un refugi antiaeri desconegut durant les obres de l'estació de La Sagrera

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
El servei d'arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona que treballa en les obres de l'estació de La Sagrera ha trobat un refugi antiaeri del qual no es tenia constància i que no figurava en el cens de refugis públics del 1938.
En un comunicat aquest dimarts, el consistori ha explicat que la troballa s'ha fet a l'entorn del carrer Baixada de la Sagrera i que els treballs estan dirigits per l'arqueòleg Joel Blanco, de l'empresa ABANS.
Ha detallat que el descobriment correspon a un refugi privat que donava servei a l'antiga estació de mercaderies de La Sagrera i que havia quedat "completament ocult", i que ha emergit pels moviments de terra que comporten el projecte ferroviari actual.
Quant a la construcció, ha afegit que es tracta d'una estructura tipus búnquer, "excavada a cel obert i construïda amb formigó armat, amb una llosa de coberta d'uns dos metres de gruix preparada per resistir l'impacte de bombes de 100 quilos".
Finalment, el consistori ha assenyalat que, malgrat alguns desperfectes puntuals, l'estat de conservació és "excepcional", la qual cosa fa d'aquest refugi un cas únic, en les seves paraules, per la seva tipologia i característiques constructives.