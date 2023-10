Barcelona desactiva el Pla d'Emergència per mala mar davant la millora de la meteorologia

BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat aquest dissabte el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per mal estat del mar, que va activar dijous, davant la millora de les condicions meteorològiques.

Durant l'episodi, la força de les ones ha provocat terbolesa de l'aigua i acumulació d'escombraries vegetals, troncs i branques a totes les platges, que els serveis municipals estan retirant per recuperar la normalitat, informa el consistori en un comunicat.

Aquest pla s'activa en fase d'alerta quan hi ha avís de mal estat del mar; quan hi pot haver, amb una probabilitat de més del 30%, ones de més de 2,5 metres; quan el litoral de la ciutat pateix els efectes del mal estat del mar i quan aquest pot ser un perill per a les persones o pot causar destrosses en el mobiliari.