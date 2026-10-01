Barcelona desactiva el Pla d'Emergència per insuficiència drenant per les pluges

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de Barcelona ha desactivat la nit d'aquest dijous el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per risc d'insuficiència drenant en fase d'alerta davant la previsió de pluges i tempestes a la ciutat.
En un comunicat, l'Ajuntament informa que s'ha desactivat aquest dijous a les 20.15 hores i que estava activat des d'aquest dimecres per la possibilitat de pluges a la capital catalana.
D'altra banda, la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha informat que aquest dijous a la nit s'enviarà una missatge Es-Alert a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Montsià (Tarragona) per avisar-los que l'episodi d'alerta per pluges s'allargarà fins a les 14 hores d'aquest divendres