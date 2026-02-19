Barcelona desactiva l'alerta per vent per a aquest dijous i els Bombers duen a terme 67 serveis

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat el Pla d'actuació municipal en fase d'alerta per les ventadas amb el qual mantenia tancat els parcs i jardins de la ciutat i els Bombers de Barcelona han dut a terme 67 serveis relacionats amb l'episodi des de les 7 hores.
S'ha desactivat aquest dijous a les 16.30 hores per la millora de les condicions meteorològiques i la disminució de serveis dels Bombers, informa el consistori en un comunicat.
Protecció Civil de la Generalitat va activar aquest dimecres el protocol Ventcat per la previsió de ratxes de vent superiors als 125 quilòmetres per hora durant tota la jornada.