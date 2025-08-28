Barcelona desactiva l'alerta per risc d'inundacions després de l'episodi de pluges

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat a les 20.00 hores d'aquest dijous el Pla d'actuació d'emergència municipal per risc d'insuficiència drenant en fase d'alerta, ha informat el consistori en un comunicat.
L'Ajuntament va anunciar el dimecres l'activació d'aquest pla davant la previsió de fortes pluges a la ciutat i va recomanar a la ciutadania que evités les zones inundables i, a casa, que retirés objectes que poguessin ser arrossegats per l'aigua i que desconnectés els aparells electrònics.
Una vegada conclosa la situació meteorològica, el consistori ha informat que no s'han registrat incidències relacionades amb les pluges, que s'han localitzat principalment mar endins i en altres comarques.